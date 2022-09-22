Evlat nöbetine katılan aile sayısı 309’a yükseldi

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan 5 aile daha dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 116'ncı gününe girdi.

37 ailenin çocuğuna kavuştuğu eyleme, 5 aile daha katıldı.

Eyleme farklı şehirlerden katıldılar

İHA2nın aktarımına göre; 19 yaşındaki oğulları Adem Dilek'in babası Yılmaz ve anne Besine Dilek Muş'tan, 2017 yılında Samsun’da tıp okurken kaçırılan Bahar Karakuş’un annesi Fatma ve babası Yusuf Karakuş Kayseri’den, 2015’te Muş’tan dağa gönderilen Osman Sönmezyıldız’ın annesi Naciye Sönmezyıldız, 13 yaşında iken Kırıklareli’de kandırılarak dağa kaçırılan Servet Arslan’ın anne Pınar Arslan ve 2016 yılında kandırılan Ersin Koçhan’ın babası Alaattin Koçhan Muş’tan evladını istemek için eyleme katıldı.

"Evlatlar dönüyor sen de dön"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Pınar Arslan, 13 yaşında iken kandırılarak kaçırılan evladı Servet’e seslendi. Anne Arslan, “Oğlum okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak kaçırıldı. Evlatlar dönüyor sen de dön biz de seni bekliyoruz. Senin için evimizi taşıdık seni bekliyoruz” dedi.

"6 yıldır bakmadığım delik kalmadı"

2015’te Muş’tan dağa gönderilen Osman Sönmezyıldız’ın annesi Naciye Sönmezyıldız, “HDP’yi kapatın, bu çocuklar orada ne yapıyorlar bu evlatlarımızı orada bırakmayacağız. 6 yıldır bakmadığım delik kalmadı aradım, bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar, kandırıp götürüyorlar” diye konuştu.

"Nereye gitti bilmiyoruz"

2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan’ın babası Alaattin Koçhan, “Bu binada PKK’ya HDP üye etti. Oradan nereye gitti bilmiyoruz, 6 yıldır oğlum neredesin, devlet evladına kucak açan baba gibi size de açar sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.