Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan vapur yük gemisiyle karşılaştı Akşam saatlerinde ışıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisi, şehir hatları vapuruyla karşılaştı. Kaptanın son anda yaptığı manevrayla kaza önlendi.

DHA

İstanbul'da deniz seferinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı.

Vapur seferi saat 20.05'de Eyüpsultan'dan Kadıköy istikametine doğru yapıldı.

Bu sırada Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

Yolcular panikledi

İddiaya göre kuru yük gemisinde herhangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu.

Vapurda bulunan yolcuların da hissetmesiyle panik yaşandı ve o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Manevrayla faciayı önledi

Vapurun kaptanının, son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi. Şehir hatları vapuru, olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.