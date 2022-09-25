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    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

    Yurtdışından getirdiği 45 tüp kobra yılanı zehrini satma hazırlığında olan S.S.B. isimli şahıs, JASAT tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
    • 25.09.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 09:57
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    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

    İstanbul’da, bir şüphelinin yurda kaçak yollarla kobra yılanı zehri getirdiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

    Kimliği ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli, takibe alındı. Şüphelinin aracı, Eyüpsultan’da durduruldu.

    Zehri, yüksek fiyata satma hazırlığındayken yakalandı

    DHA’nın haberine göre; getirdiği zehirleri yüksek fiyattan satma hazırlığında olan şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda araçta yapılan aramalarda, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan S.S.B. hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi VİDEO

    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #1

    Kobra yılan zehri ne işe yarar?

    Kobra zehirinin içinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunmaktadır. Nörotoksit bir madde olan kobra zehiri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.

    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #2

    Eyüpsultan’da, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi #3


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