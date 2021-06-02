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Eyüpsultan'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Eyüpsultan'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Eyüpsultan'da tadilatta olan kafede bulunan kişilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölürken, iki kişi ağır yaralandı.