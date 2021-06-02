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    Eyüpsultan'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

    Eyüpsultan'da tadilatta olan kafede bulunan kişilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölürken, iki kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 02:04
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    Eyüpsultan'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

    Eyüpsultan’da tadilatta olan bir kafeye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

    Şüpheliler kafenin önüne otomobille geldikten sonra kafeye doğru ateş açtı.

    KAFEDEKİLER KARŞILIK VERDİ

    Kafede bulunan çalışanlarda silahla karşılık verdi.

    Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda kafeye cam takan Talat Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet A., Ahmet Taha A.yaralandı.

    Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için saldırı başlattı.

    Eyüpsultan da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #1

    Eyüpsultan da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Eyüpsultan da bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #3

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