Eyüpsultan'da çay ocağındaki çatışma! 2 gözaltı Bir çay ocağında iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, yoldan geçen 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 18 Şubat'ta 2 grup arasında silahlı saldırı çıktı. Çay ocağında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki iş yeri sahibi Hasan Can ile 25 yaşındaki Alpay Gökal, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Olay sırasında yoldan geçmekte olan 1'i bebek 5 kişi ise, çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin başlattığı çalışmada olaya karışan Alparslan A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli yakalandı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada olayın firari şüphelileri olan Yiğit K. ve Enescan A.’yı önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Yiğit K.’nin üzerinde, olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındı. Poliste işlemleri tamamlanan Yiğit K. Ve Enescan A. adliyeye sevk edildi. "Bizi kiralıklarla uğraştırmayın" Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılırken “Bizi kiralıklarla uğraştırmayın. Yüreğiniz yetiyorsa kendiniz gelin." diye bağırdı.