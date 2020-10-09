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    Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı

    Kapısının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan saldırganın peşine polis düştü.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 09:38
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    Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Emniyettepe Mahallesi Eczane Sokak'ta bulunan evine girmek üzere olan bir kişiye, yanına yaklaşan araçtan inen şüpheli tarafından ateş açıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç yere düşerken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AMBULANSIN GELMESİNİ BEKLEMEDİLER

    Çevredeki vatandaşlar ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyı kendi imkânlarıyla hastaneye götürdü.

    Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Eyüpsultan da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı #1

    "KOLUNDAN KAN AKIYORDU"

    Olayı polise haber veren bir kişi, "Ben mermi sesine göre dışarı çıktım. Vurulan arkadaş karşı binanın önünde yerde yatıyordu. Ondan sonra polislere telefon ettim. Polisler geldi. Yan taraftaki binadan 2 tane uzun boylu kız çıkarak, çocuğun yanına koştu. Sonra çocuğu bir arkadaş alıp hastaneye götürdü. Kızlar da eve gelip üzerlerini değişip, çıkıp gittiler. Ben ateş edenleri görmedim.  Kolundan yaralıydı. Kolundan kan akıyordu. Başka bir şey görmedim. Ben 4 tane silah sesi duydum." ifadelerini kullandı.

    Eyüpsultan da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı #2

    Eyüpsultan da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı #3

    Eyüpsultan da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı #4

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