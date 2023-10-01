İstanbul Eyüpsultan'da kaçak kat kavgası! Komşularına ateş etti: 3 yaralı İstanbul Eyüpsultan'da bir apartmanda çatı katının duvarlarla kaplanarak ayrı bir daire yapılması istenmesi kavgaya neden oldu. Kavgada silahtan çıkan kurşun 3 kişiyi yaraladı.

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DHA

Eyüpsultan'da, bir çift, dubleks evlerinin teras katını daireye çevirmek istedi. Alt kat komşusu ise örülecek duvarların binaya ek yük geleceği için depreme dayanıklığın tehlikeye gireceğini belirtti.

Çift ile kendilerini belediyeye şikayet eden komşuları arasında kavga çıktı.

Kavgada, dubleks evde yaşayan Rabia K.'nın nişanlısı Furkan K., yanındaki silahla ateş etti.

Kapıya isabet eden merminin parçalanması sonucu komşuları Yücel Çukurlu ve iki kızı hafif şekilde yaraladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan Rabia K. ve Furkan K. tutuklandı.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

Dubleks dairenin çatısını duvarla çevirerek iki ayrı daireye çevirmek istedi

İddiaya göre; binanın 4'ncü katındaki dubleks dairede annesi Şeker K. ile birlikte yaşayan Rabia K., nişanlısı Furkan K. ile evlendikten sonra dairenin teras katında oturmak istedi. Daireye çevirmek için teras katının çevresini duvarla kapatmayı amaçladı.

Alt komşu belediyeye şikayet etti

Rabia K.'yı alt katındaki komşuları belediyeye şikayet etti. Bunun üzerine komşularının kapısını çalan Rabia K. ile nişanlısı Furkan K., komşuları Yücel Çukurlu ve ailesi ile tartışmaya başladı.

Kavgaya ortaya tabanca çıktı

Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Furkan K., yanındaki tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, kapının kenarına isabet etti.

Şikayet eden komşunun üç ferdi yaralandı

Dağılan merminin parçaları, Yücel Çukurlu'nun eline, büyük kızının ayak parmağına ve küçük kızının beline isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananları hastaneye kaldırdı.

Çift tutuklandı

Polis ekipleri ise Rabia K. ile nişanlısı Furkan K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, tutuklandı.

Kurşunlanma anı kamerada

Komşular arasında yaşanan kavga ve ailenin yaralandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartman içinde komşular tartıştığı sırada bir el silah sesi duyuluyor. Silah sesinin ardından görüntüyü çeken kişinin ayağından yaralandığı görülüyor.

"Kapıyı kapattıktan sonra iki ile daha ateş etti"

Olayda elinden yaralanan Yücel Çukurlu, yaşananları şöyle dile getirdi:

Niye bizi şikayet ediyorsunuz dediler. Bağırıp çağırdılar. 'Sizi parçalarım, vururum, neyinize güveniyorsunuz' diye bağırdı. Eşim de 'Biz konuşuruz sen içeri gir' dedi. Kızın sevgilisi de merdivenin başında duruyordu. Ben ayağımı evin içine attım, kafama doğru ateş etti. Mermi kapıya girdi. Kurşunun parçaları savruldu. Elime ve kızlarımın ayaklarına savruldu. Birinin karın boşluğuna diğerinin her iki ayağına geldi. Kapıyı zor kapattık. Biz kapıyı kapattıktan sonra yine ateş ettiler. Polisi aradık, silahla birlikte yakaladılar. Biz bunlardan davacıyız. Yaptıkları suç. Tutuklandılar, en ağır cezayı almaları lazım.

"Kızlarımın psikolojisi bozuldu"

İki kızımın da psikolojisi bozuldu. Mermi parçaları ayağında kaldı, doktor çıkaramıyor. Çatıyı kaldırıp daire yapmaya çalışıyorsun, bu suç. 13 senelik bina, depreme dayanıklı mı bilmiyoruz. Üzerine tonlarca yük binecek.

“Silah gösterdikleri için kurşun sıkıldığı söyleniyor"

Olayı anlatan komşuları Fatih Yanık, ise bir komşusunun terasın etrafını kapatmak istediğini ancak alttaki komşunun buna razı olmadığını şu söylerle anlattı:

Üst katta oturan komşumuz Şeker Hanım'ın kızı nişanlı. Evlendikten sonra annesiyle beraber oturmak istiyor. Terasın etrafını kapatmak istiyorlar ama alttaki komşu buna razı değil. İkide bir şikayet ettiği iddia ediliyor. Olay kavgaya dönüşüyor. Üst kattakiler komşularının silah gösterdiğini iddia ediyor. 'Bize silah gösterdi, o öfkeyle ben de çıkarıp bir el ateş ettim' diyor. Mermi, kapının menteşesine denk gelmiş. Mermi patlamasıyla biri elinden, biri baldırından biri de ayağından hafif şekilde yaralanmış.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)