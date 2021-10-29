Eyüpsultan'da kargaşalı yankesicilik yöntemi

Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yaptığı belirlenen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 ayrı noktada kargaşa çıkarıp, yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Eyüpsultan'da 27 Ekim'de teleferik noktasında yabancı uyruklu S.C. isimli kişinin çantasının çalındığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, olayın meydan geldiği yer ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda olaya karışanlardan birinin G.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli olayın ardından teleferikle kaçmak isterken ekiplerce gözaltına alındı.

2’Sİ KADIN 3 YANKESİCİ YAKALANDI

Polis, çalışmaların devamında aynı olaya karışan ve Silahtarağa Caddesi üzerinde kiralık bir araçla kaçmaya çalışan S.K. ve P.T. isimli şüphelileri de yakaladı.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda 2'si kadın 3 şüphelinin, 13 Ekim Çarşamba günü yine Eyüpsultan'da bulunan bir otobüs durağında D.K. isimli kişinin cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınması olayını gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Şüphelilerden S.K. 1 suçtan, G.S.’nin ise 4 suçtan aranıyor olduğu ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

1’İ TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin “yankesicilik” suçundan adli makamlara sevk edildi.

S.K. ve P.T., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, G.S. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.