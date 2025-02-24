İHA

İstanbul Eyüpsultan’da 22 Şubat gecesi meydana gelen feci trafik kazasında 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, düğününe dört ay kala hayatını kaybetti. Kemerburgaz yolunda arızalanan UTV aracını tamir etmeye çalışırken hızla gelen hafif ticari bir aracın çarpması sonucu yol kenarındaki ormana savrulan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü ise hala aranıyor.

"OĞLUMA ÇARPIP GİTTİ, DÖNÜP BAKMADI"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Soner Koçak, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Muhammet’in o gece arkadaşıyla Belgrad Ormanı’na gitmek için kendisinden izin aldığını belirten Koçak, şunları söyledi:

Dönüş yolunda Göktürk’te bir dönüşü kaçırmışlar, belediye tesislerinden dönerek yola devam etmişler. Katı Atık Tesisi’nin yakınlarında motor arızalanınca emniyet şeridine çekip durdular. Oğlum arka tarafta sigara içiyordu, kuzeni ise motorun neresinden duman çıktığını kontrol ediyordu. Bir anda büyük bir gürültü duyulmuş. Kuzeni, havada uçan bir şey gördüğünü söylüyor, sonra yere düşen oğlumu fark ediyor. Oğlumun kaskı vardı ama belki o esnada çıkarmış olabilir.

Kazaya neden olan sürücünün kısa süreliğine frene bastığını ancak durmayarak hızla uzaklaştığını belirten Koçak, "Kuzeni şok içinde kaldı, kimi arayacağını bilemedi. Sonunda bir arkadaşını arayıp yardım istedi. Ancak olay yeri tam olarak tarif edilemediği için ambulans gecikti. Oğlum, kuzeninin kollarında son nefesini verdi" diye konuştu.

"4 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI, HER ŞEYİ HAZIRDI"

Hayatının en büyük acılarından birini yaşayan baba, oğlunun 22 Haziran’da dünya evine gireceğini, düğün hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını söyledi:

Çeyizini bile hazırlamıştık, beyaz eşyaları dahil her şeyi kolilerde duruyor. Düğün salonunu bile kiralamıştık. Oğluma, ‘Nerede istersen orada yapalım düğünü’ demiştim. Ama olmadı… Dört ay sonra gelin olmasını beklediğimiz evi, şimdi hatıralarla dolu bir yas evine dönüştü.

Kazanın ardından yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığını belirten baba, acı haberi oğlunun kuzenlerinden aldığını ifade etti:

Bana ‘Ufak bir kaza olmuş, hastanede’ dediler. Ama gerçeği söyleyemediler. Hastaneye gittiğimde kuzenlerinden biri beni dışarı çıkardı, bana sarıldı ve ‘Kaybettik’ dedi. O an dünyam başıma yıkıldı.

"KENDİME AYIRDIĞIM MEZAR, OĞLUMA NASİP OLDU"

Muhammet Gürcan Koçak, ailesinin Yeniköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Baba Koçak, daha önce kaybettiği kızının da aynı yerde yattığını belirterek, "1998’de kızımı trafik kazasında kaybettim, onun için büyük bir mezar yeri almıştım. Oğlumu da oraya defnettik. Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu" diyerek yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

Göz göre göre yaşanan bu trajedi, bir ailenin umutlarını ve mutluluğunu paramparça ederken, kaçan sürücünün yakalanması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.