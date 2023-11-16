Eyüpsultan'da motosikletin yayaya çarpma anı Yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansırken, taraflar şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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İHA

İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir kaza yaşandı.

Hazreti Halit Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek üzere olan bir vatandaş dehşeti yaşadı.

Motosiklet çarptı

Yaya, otobüsü geçmek isteyen motosikletlinin kendisini çarpmasıyla yere savruldu.

Kazayı gören bazı vatandaşlar hem motosikletinin hem de yayanın yardımına koştu.

Kendi imkanlarıyla ayağa kalktı

Aynı zamanda motosikletin çarptığı kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalktı.

Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)