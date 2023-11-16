İHA
İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir kaza yaşandı.
Hazreti Halit Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek üzere olan bir vatandaş dehşeti yaşadı.
Motosiklet çarptı
Yaya, otobüsü geçmek isteyen motosikletlinin kendisini çarpmasıyla yere savruldu.
Kazayı gören bazı vatandaşlar hem motosikletinin hem de yayanın yardımına koştu.
Kendi imkanlarıyla ayağa kalktı
Aynı zamanda motosikletin çarptığı kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalktı.
Kaza anı kameraya anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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