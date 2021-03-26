Euro
9.3846
0.31%
Dolar
7.9326
-0.09%
Altın
441.35
0.2%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
422.500
-2.93%
EXEN Coin
15.06
21.45%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Eyüpsultan'da telefon hırsızlığı

    Dükkan sahiplerinin dalgınlığından faydalanan hırsız, saniyeler içinde tezgahta duran cep telefonunu çaldı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da telefon hırsızlığı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanına müşteri gibi gelen şahıs, gözüne kestirdiği telefonun fiyatını sordu.

    Dükkan sahipleri kendisi ile konuştuktan sonra, içerideki diğer müşterilerle ilgilenmeye başladı.

    TEZGAHTAKİ TELEFONU ÇALDI

    Şahıs, dükkan sahiplerinin müşterilerle ilgilendiğini görünce hırsızlık yapmak için kolladığı fırsatı yakalayarak tezgah üzerindeki bir telefonu kolunun altından cebine koymaya başladı. Kimsenin fark etmediğini gören hırsız, hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak oradan uzaklaştı.

    Eyüpsultan'da telefon hırsızlığı VİDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Dükkan sahibi Feyyaz Özbay, başka müşterinin getirdiği telefonu arayıp bulamayınca durumu fark etti. Kameraları inceleyen Özbay, şahsın telefonu çaldığını tespit etti. Özbay, ardından güvenlik kameraları ile karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Eyüpsultan da telefon hırsızlığı #1

    Eyüpsultan da telefon hırsızlığı #2

    Eyüpsultan da telefon hırsızlığı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir