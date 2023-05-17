Eyüpsultan'da Uğur Işılak dinleyen vatandaşa saldıran 3 şüpheliden biri tutuklandı Aracında bebeği ve eşiyle seyir halindeyken Uğur Işılak’ın şarkısını dinlediği için tehdit ve darbedilen vatandaşın şikayetiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

14 Mayıs seçimlerinin ardından sokaklarda yaşanan gerginlikler gündem oldu.

Bunlardan biri de İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşandı.

AK Parti seçim müziği olan Uğur Işılak'ın “Doğruya Doğru” şarkısını dinlediği için sokak ortasında eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayan Murat Asan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Asan, "Küfür, hakaret ve tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alındılar

Konuya ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Mustafa S., Barış E. ve Batuhan G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 el ateş attı

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Barış E.’nin mağdur Murat Asan’ı darbederek boynunda hipotermi oluşmasına neden olacak şekilde yaraladığı, şüpheli Batuhan G.’nin ise mağdurun aracına tekme atarak sol arka çamurluğunda kısmi göçüğe neden olduğu öğrenildi.

Ayrıca 3 şüphelinin mağdurun evinin önüne gelerek üzerine yürüdükleri, mağdura saldırmaya çalıştıkları ve video kaydı esnasında şüpheli Barış E.’nin tehditte bulunduğu, şüpheli Batuhan G.’nin ise silah gösterip mağdur eve girdikten sonra 3 el ateş ettiği öğrenildi.

Saldırganlardan biri tutuklandı

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kamera görüntüsü gibi somut delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden Barış E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli Mustafa S. ile Batuhan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.