Eyüpsultan'da yaşlı kadına yardım bahanesiyle ilaçlı kağıtla gasbetti Kemerburgaz’da kadın bir gaspçı, kendisine eşlik etme bahanesiyle koluna girdiği 76 yaşındaki kadına ilaçlı bir kağıt verip sersemlettikten sonra kafasına vurarak 110 bin lira değerinde ziynet eşyalarını gasbetmek suçundan tutuklandı.

İHA

Vatandaşları dolandırarak farklı vaadlerde bulunan şahıslara kıskıvrak yakalanıyor.

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşları mağdur eden şahıslara ise bir yenisi daha eklendi.

Yaşlı kadını yardım vaadiyle kandıran şahıs gasbetti.

Olayın adresi İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi olurken alışveriş yapmak için evinden çıkan 76 yaşındaki Hatun K.’nın yanına 30’lu yaşlarda bir kadın gelerek sohbet etmeye başladı.

Yaşlı kadını dinlendirdi

Yürürken ona eşlik eden kadın, sokak üzerinde geldiklerinde yaşlı kadını dinlemek için set tarzı bir yerde oturttu.

İlaçlı kağıtla bayılttı

O esnada kadın, hastasının bulunduğunu söyleyerek yaşlı kadına kendisine okuması için bir kağıt ve yüzük verdi.

Yaşlı kadın kağıdı yüzüne yakınlaştırdığında sersemledi.

Üzerine takılı altınları çaldı

Ardından harekete geçen kadın, eliyle yaşlı kadının kafasına vurarak bileğine takılı biri 27 gram diğeri 30 gram olan bileziği, boynundaki altın zincire takılı vaziyette bulunan 2 yarım altını ve beşi bir yerde altınlarını çekip çaldıktan sonra koşarak kaçtı.

O anlar kaydedildi

Yaşlı kadın ile gaspçı kadının birlikte yürüdüğü anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Ekipler harekete geçti

Olayın ardından yaşlı kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

Kadının ifadesine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye aldı.

Şüphelinin kimliği belirlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı kadını gasbeden şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 7 adet kaydı bulunan 29 yaşındaki Deniz K. olduğu tespit edildi.

2 kişi daha tespit edildi

Ayrıca şahsın olay yerine birlikte geldiği ve araçta onu bekleyen iki şahıs daha olduğu belirlendi.

Devam eden çalışmalarda şahıslardan birinin emniyette 25 adet suç kaydı bulunan Nesip K. (30) ile 12 suç kaydı bulunan Mert Ada B. (22) olduğu ortaya çıkartıldı.

Gasp Büro polisinden otoyolda operasyon

Devam eden çalışmalarda Deniz K.’nın fotoğrafını yaşlı kadına gösteren polis, teşhis etmesinin ardından çalışmaları derinleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde Nesip K. geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde yapılan huzur uygulamasında yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği polislerinin takip ettiği olayla ilgili yapılan çalışmalarda Deniz K. ve Mert Ada B. ise geçtiğimiz Pazartesi günü TEM Otoyolu Esenler çıkışında operasyonla yakalandı.

Şüpheli tutuklandı

Şahısların yakalandığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şahıs ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Deniz K. “yağma(gasp)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert Ada B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.