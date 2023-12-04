İHA
Nevşehir'in göz bebeği Kapadokya'ya turistik gezi amaçlı gelen Rus turist, Uçhisar kalesine çıktı.
Burada sosyal medya hesabından takipçilerine canlı yayınla Kapadokya’yı anlatmaya başladı.
Ezan sesini duyunca çok etkilendi
Uçhisar Kalesi'nden Kapadokya bölgesini eliyle göstererek anlattığı esnada ezan okundu.
O anda okunan ezan sesinden çok etkilenen Rus turist, susarak ezan sesini dinledi.
Gözyaşlarına hakim olamadı
Kayıt altına aldığı ezan sesini diğer arkadaşlarına da dinleten Rus turist, ezanın o muhteşem sesini duyunca gözyaşlarına da hakim olamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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