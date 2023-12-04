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Ezan sesini duyan Rus turist gözyaşlarını tutamadı

Ezan sesini duyan Rus turist gözyaşlarını tutamadı Kapadokya bölgesinde cep telefonu ile video çekerken ezanı duyan Rus turist; önce ezanı dinledi, sonra gözyaşı döktü. O anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.