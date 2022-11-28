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    Fatih'te kavgayı ayırmak isteyen adam hayatını kaybetti

    İki kişinin kavga ettiğini fark eden adam kavgayı ayırmak isterken kurşunların hedefi olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederke şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:39
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    Fatih'te kavgayı ayırmak isteyen adam hayatını kaybetti

    İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 09.30 sıralarında Engin Taşkın ile Günay Alver arasında bilinmeyen nedenle kıraathanede tartışmaya çıktı.

    Çıkan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüştü.

    Olay yerinde bulunan 46 yaşındaki Hakim İşiden, kavgayı ayırmak istedi.

    Günay Alver bu sırada silahıyla ateş etmeye başlayınca, kurşunlardan biri Engin Taşkın'ın ayağına, diğeri ise Hakim İşiden'in kalbine isabet etti.

    Eşini arayıp vurduğunu anlattı

    Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Günay Alver ise olay yerinden kaçarken eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi.

    Fatih te kavgayı ayırmak isteyen adam hayatını kaybetti #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Fatih te kavgayı ayırmak isteyen adam hayatını kaybetti #2

    Şüpheli gözaltına alındı

    Şüpheli Günay Alver ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakınları kıraathanin camlarını kırdılar

    DHA'nın haberine göre, olay sonrası Hakim İşiden'in yakınları, şüpheli Günay Alver'in ile Engin Taşkın'ın tartışmaya başladığı kıraathaneye gelerek, camlarını kırdı.

    Fatih te kavgayı ayırmak isteyen adam hayatını kaybetti #3


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