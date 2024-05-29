Fatih'te bir adam önce eşini sonra onunla tanıştıran adamı öldürdü Fatih'te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis, şüpheli Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

İstanbul Fatih'te Doğukan Uğur, Fatih Yedikule'de, 2 yıl önce Cezayir Uyruklu Zahir Benferchiche'nin tanıştırdığı yine Cezayir uyruklu olan Zahra Nojioua (29) ile evlendi.

Evlilik sürecinde ikili arasında devam eden sorunların ardından Uğur, geçtiğimiz pazartesi akşamı Zahra Nojioua'yı eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Kendisiyle tanıştıran adamı da öldürdü

Evden çıkan Uğur, daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere geldi. Uğur, iddiaya göre karısını öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi de öldürdü.

İşlediği iki cinayetin ardından kayıplara karışan Doğukan Uğur'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin, çevresindeki kişilere belli bir miktar para karşılığında Cezayir'den kadın bularak evlendirdiği öne sürüldü.

"Birkaç kişiye daha getirmişti"

Mahalle sakinlerinden Cemil Ağdağ, olayla ilgili şunları söyledi:

Arkadaşım telefonla arayıp Zahir'in bıçaklandığını söyledi. Zahir burada caminin temizlik işleriyle ilgileniyordu. Cezayir'den bir kadın getirip tanıştırmış. Tanıştırdığı kişiyle kadının arası açılınca önce kadını öldürüyor. Sonra da buraya gelip tanıştırdığı için Zahir'i öldürüyor. Birkaç kişiye daha kadın getirmişti. Ben kendisini uyarmıştım bunları yapmaması konusunda. Böyle saçmalık olmayacağını söyleyip kızdım. Tuvaletin içinde kaldığı bir oda vardı, orada öldürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)