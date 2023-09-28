İHA

İstanbul Fatih'te ilginç bir kaza yaşandı.

Bir sürücü, park halindeki aracını bulunduğu yerden çıkarmak için sürücü koltuğuna oturdu.

Park halindeki aracın üzerine çıktı, ağacı devirdi

Bir anda gaza yüklenen sürücü, arkasında park halinde bulunan bir başka aracın üzerine çıktı.

Aracın üzerine çıkan sürücü, o an yaşadığı panikle fren yerine gaza basmaya devam edince bu sefer kaldırımda bulunan bir ağacı devirdi.

Kısa süreli havada asılı kaldı

Ağaç, aracın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, sürücünün içinde bulunduğu araç bir anlığına havada asılı kaldı.

Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Banka görevlisinin kazadan kurtulduğu anlar ise kameraya yansıdı.

"Neye uğradığını şaşırdı"

Yaşanan ilginç kazaya tanık olan esnaf Emrah Serbest, şu cümleleri kullandı;

Hanımefendinin birisi burada araçta duruyordu. Aracın gazına bir anda yüklenince ağacı devirdi. Ağacın kırılmasıyla birlikte araç havada kaldı. Birkaç saniye kaldıktan sonra herhalde vitesi atmasıyla veya gaza basmasıyla araba yere düştü. Park halindeki aracın üstüne çıkmasıyla güç alarak ağacı kırdı. Kadın, çok panik yaptı. O bile neye uğradığını şaşırdı. Orada bulunan güvenlik arkadaş kaçarak kendini kurtardı. Eğer kaçmasaydı yara alabilirdi. O aracın oraya çıkmasına çok şaşırdık.