İstanbul'da korkunç bir saldırı yaşandı.
Fatih'in Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Gülerli isimli şahıs, ara ara boşandığı eşini rahatsız etti.
Gülerli, bir süre sonra ise önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya geldi.
Karnından ve kasığından vurdu
Silahlı saldırgan Gülerli ile boşandığı eski eşi Birtaş’ın arasında tartışma çıktı. Eski koca, üzerinde taşıdığı tabancayla boşandığı eşine ateş açtı.
Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı. Mehmet Ali Gülerli, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Olayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"Sürekli eve gelip rahatsız ediyordu"
Silahlı saldırı sonrası polise haber veren Bahar Gürbüz, “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Eski kocası sürekli eve geliyormuş, sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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