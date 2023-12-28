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Fatih'te bir kadının canına kastedildi! Eski eşi acımasızca ateş etti...

Fatih'te bir kadının canına kastedildi! Eski eşi acımasızca ateş etti... Mehmet Ali Gülerli isimli şahıs, uzun süre önce ayrıldığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaraladı. Karnından ve kasığından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.