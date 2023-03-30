Fatih’te çocuk hırsız, Tunuslu turistin ziynet dolu çantasını çaldı Takip ettiği Tunus vatandaşı turistin ziynet eşyası dolu çantasını yemek yediği sırada çalan çocuk hırsız, ardından beraberindeki bir kişi ile birlikte kayıplara karıştı. Mağdur olan turist, çantasındaki pasaportunun ve kimliklerinin çalınmasıyla ülkesine dönemediğini söyledi.

İHA

Tunus’tan İstanbul’da iş için gelen ve kuyumculuk ile uğraşan Mohamed Zghal, geçtiğimiz hafta iftar açmak için Fatih Aksaray’daki bir restorana gitti.

Kuyumcunun arkasına bıraktığı ve içinde pırlanta, değerli taşlar, altınlar ve pasaportunun bulunduğu çanta, kendisini takip eden çocuk hırsız tarafından çalındı.

Çanta hala bulunamadı

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, Tunuslu turist, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Hala çantası bulunamayan Mohamed Zghal, yarın ülkesine dönmesi gerektiğini ancak pasaportunun olmadığını ve mağdur duruma düştüğünü söyledi.

"Tunus’a gidecektim ama maalesef buradayım"

Mohamed Zghal, “İftara gittik, belki beni takip ettiler. Ben çantamı arkama bırakmıştım, içerisinde pasaport, kimlik, ehliyet, pırlanta ve çok kıymetli eşyalar bulunuyor. Ben gümüş sektöründe çalışıyorum. Rahat rahat gelip çantayı almışlar. 10 gün oldu hala bir şey çıkmadı. Çantada en az 100 bin lira değerinde malzeme vardı. Safir taşlar, pırlanta, altınlar ve para mevcuttu. Yarın Tunus’a gidecektim ama maalesef buradayım.” dedi.