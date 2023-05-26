Fatih'te fırın yangını: Aynı aileden 3 genç öldü Bir pide fırınında çıkan yangında 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan aynı soyadı taşıyan 3 genç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Fatih'in Silivrikapı Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında yangın çıktı.

5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Aynı aileden 3 genç can verdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Akraba olan 3 gencin cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.