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- Fatih’te fren yerine gaza basınca kuryeyi ezdi
Fatih’te fren yerine gaza basınca kuryeyi ezdi
Akaryakıt istasyonunda pompalara yaklaşmak isteyen bir sürücü, fren yerine gaza bastı. Motosikletli kurye, aracın altında kalarak yaralandı.
- DHA
- 26.06.2021 - 11:01
İstanbul’un Fatih ilçesinde yakıt almak isteyen motosikletli kurye Ömer Sadi, Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna geldi.
O sırada otomobil sürücüsü Mehmet Çetinbaş, pompalara yaklaşmak istedi.
Fren yerine gaza basan Çetinbaş, pompaların yanında duran Sadi'yi ezdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve arkadaşı araçtan çıkıp kazazedenin yanına koştu.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih’te fren yerine gaza basınca kuryeyi ezdi VİDEO
BACAKLARI KIRILDI
Sadi’nin bacaklarının kırıldığı belirlendi.
Hastaneye kaldırılan Sadi, bacaklarından ameliyata alındı.
Kaza anlarından geriye güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.