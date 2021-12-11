Fatih'te gece arkadaşlarıyla alkol alan adam, evinde ölü bulundu

Seyyid Ömer Mahallesi'nde önceki gece arkadaşlarıyla eğlenen adam, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede ise evde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

Fatih'in Seyyid Ömer Mahallesi'nde yaşayan 32 Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Kemal Ahmedenov’a arkadaşları ulaşamadı.

Telaşla Kemal Ahmedenov’un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

İhbar üzerine Kocamustafapaşa İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında şahsın yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yabancı uyruklu Kemal Ahmedenov’un evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna götürüldü.

ÖNCEKİ GECE ARKADAŞLARIYLA EĞLENDİ

İddiaya göre Kemal Ahmedenov’un önceki gece arkadaşlar ile bir araya gelip eğlendiği öğrenildi.

EVDE ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU

Şahsın evinde yapılan araştırmada ise alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.