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    Fatih'te gece arkadaşlarıyla alkol alan adam, evinde ölü bulundu

    Seyyid Ömer Mahallesi'nde önceki gece arkadaşlarıyla eğlenen adam, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede ise evde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 10:24
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    Fatih'te gece arkadaşlarıyla alkol alan adam, evinde ölü bulundu

    Fatih'in Seyyid Ömer Mahallesi'nde yaşayan 32 Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Kemal Ahmedenov’a arkadaşları ulaşamadı.

    Telaşla Kemal Ahmedenov’un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

    İhbar üzerine Kocamustafapaşa İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında şahsın yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü.

    Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

    Fatih te gece arkadaşlarıyla alkol alan adam, evinde ölü bulundu #1

    HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, yabancı uyruklu Kemal Ahmedenov’un evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna götürüldü.

    ÖNCEKİ GECE ARKADAŞLARIYLA EĞLENDİ

    İddiaya göre Kemal Ahmedenov’un önceki gece arkadaşlar ile bir araya gelip eğlendiği öğrenildi.

    EVDE ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU

    Şahsın evinde yapılan araştırmada ise alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Fatih te gece arkadaşlarıyla alkol alan adam, evinde ölü bulundu #2

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