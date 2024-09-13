İHA

Bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Yusufpaşa İETT durağının yakınında seyir halindeki İETT otobüsünün motoru, bir anda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ŞOFÖR ARACI KENARA ÇEKTİ, YOLCULAR SON ANDA DIŞARI ÇIKTI

Aracın motor kısmında dumanlar yükselirken, şoför aracı yol kenarına çekti. Yangında can pazarı yaşanırken, büyük yaşayan yolcular kendilerini can havliyle dışarı attı.

Çevredekiler aracı söndürme tüpüyle söndürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör