Fatih'te kan donduran kavga: Demir ve sopayla saldırdılar Bir grup gencin aralarına aldıkları iki kişiyi, soparlarla tekme tokat dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Fatih'te akılalmaz bir olay yaşandı.

Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde bir grupla iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alevli tartışma büyüyerek sürerken, bir anda kavgaya dönüştü.

Demir ve sopayla dövdüler

Grup üyelerinin iki kişiyi ellerinde sopa ve demirlerle tekme tokat dövdükleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İki kişinin tekme tokat dövüldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taraflar şikayetçi olmadı

Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)