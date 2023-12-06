İHA
İstanbul Fatih'te akılalmaz bir olay yaşandı.
Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde bir grupla iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Alevli tartışma büyüyerek sürerken, bir anda kavgaya dönüştü.
Demir ve sopayla dövdüler
Grup üyelerinin iki kişiyi ellerinde sopa ve demirlerle tekme tokat dövdükleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İki kişinin tekme tokat dövüldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taraflar şikayetçi olmadı
Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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