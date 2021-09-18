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    Fatih'te klima montajı yapan işçi düştü

    Dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen adam yaralandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 11:27
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    Fatih'te klima montajı yapan işçi düştü

    İstanbul'da Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, bir anda dengesini kaybetti.

    Montajını yaptığı klima ile yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Çetin ağır yaralandı.

    Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtulurken yaralının yardımına koşan esnaf hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

    Fatih'te klima montajı yapan işçi düştü VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçi ardından Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Fatih te klima montajı yapan işçi düştü #1

     

    "ALLAH KORUDU"

    Esnaf Hayri General, "İçeride çalışıyordum. Bir anda bir ses duydum ve hemen dışarı koştum. Dışarı çıktığımda fark ettim ki, üst kattan biri yere düşmüş. Biz de hemen düşen adamın yardımına koştuk. Ambulansı aradık. Düşen kişi galiba binanın temizlik işini yapıyordu. Tam o esnadan buradan geçen kadın da müşteriydi. İnsan ne olacağını bilmiyor. Hepimiz Allah'a emanetiz. Hem adamı hem de kadını Allah korudu. Hastaneden öğrendiğimiz kadarıyla düşen adamın durumu iyiymiş" dedi.

    Fatih te klima montajı yapan işçi düştü #2

    "KENDİNİ İPE BAĞLAMIŞ"

    Sesler üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen esnaf Murat Alp, "Dışarı çıktığımızda bir kişi yukarıdan düşmüştü. Biz de hemen ambulansa haber verdik. Tam o esnada geçen kadın bizim yabancı müşterilerimizden. Ama düşen adama buraya çıkmanın riskli olduğu söylenmiş. Ancak düşen adam kendisi yukarı çıkmış. Hatta adam düşmemek için kendini ipe bağlamış ama ip kopmuş" ifadelerini kullandı.

    Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Fatih te klima montajı yapan işçi düştü #3

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