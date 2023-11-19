Fatih'te minik çocuğun cesedi bulundu: Bakımsızlıktan öldü

İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı.
Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanın sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Çocuk ölü bulundu
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi.
Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı.
Anne karakola götürüldü
Hayatını kaybeden Nabıev’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"Bakımsızlıktan öldü" iddiası
Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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