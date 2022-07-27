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    Fatih'te okul bahçesindeki havuz patladı

    Portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik anları kayıt altına alınırken çocuklar, "tsunami gibiydi" dedi.
    • 27.07.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:40
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    Fatih'te okul bahçesindeki havuz patladı

    İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından, Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu.

    Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.

    "Tsunami gibiydi"

    Tonlarca su, okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

    DHA'nın haberine göre; çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı.

    1 kişi hastaneye götürüldü

    Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

    Fatih'te okul bahçesindeki havuz patladı VİDEO

    Belediye açıklama yaptı

    Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır." denildi.

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