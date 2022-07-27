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Fatih'te ölümle biten motosiklet kazası
Kullandığı motosikletinin ön tekerini kaldıran genç sürücü, otomobile çarparak hayatını kaybetti. O anlar motosiklet kaskının kamerasına yansıdı.
- 27.07.2022 - 13:02
- Güncelleme : 27.07.2022 - 14:41
Bir tehlikeli motosiklet kullanımı daha ölümle sonuçlandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde motosiklet kazası yaşandı. Burak Sabay kontrolündeki motosiklet, seyir halinde ilerlerken ara sokaktan gelen otomobille çarpıştı.
Sürücüler hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kazanın ardından Sabay motosikleti ile devrilirken otomobil sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüleri hastaneye kaldırdı.
Fatih'te ölümle biten motosiklet kazası VİDEO
Hayatını kaybetti
Motosikletli genç sürücü Burak Sabay'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
Ön tekerini kaldırdığı görüldü
Feci kaza Sabay'ın kaskındaki kameralara yansırken, görüntülerde genç sürücünün trafikte ön tekerini kaldırarak ilerlediği sırada otomobile çarptığı görüldü.