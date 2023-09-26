Fatih'te otobüs şoförüyle tartışan yolcu ateş etti İETT otobüsü şoförü, kendisine havalı tabanca doğrultan yolcuyu yumrukladı. Yolcu plastik mermi atan havalı tabancayla saldırınca, şoför bir kadının arkasına saklanarak korunmaya çalıştı.

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İHA

İstanbul Fatih'te dehşet dolu anlar yaşandı.

İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tabancasını ateşledi

Tartışan ikili, otobüsten inerek kavga etmeye başladı. Yolcu, belinden çıkardığı havalı tabancayı otobüs şoförüne doğrulttu. Bunun üzerine otobüs şoförü yolcuya yumrukla saldırdı.

Yolcu, elindeki havalı tabancayı arka arkaya ateşledi. Plastik mermilerden kaçan otobüs şoförü, bir kadının arkasına saklanarak korunmaya çalıştı.

Şoför ve yolcu gözaltına alındı

Yolcu ise havalı tabancayı beline koyarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu ve otobüs şoförünü gözaltına aldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)