Fatih'te pitbulllu saldırganlara ateş eden polisin ifadesi

2 pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri durdurmak adına ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan ve tutuklanan polis memuru ifadesinde, "Köpekleri üzerime salınca ateş ettim" dedi.

İstanbul Fatih'te üzerine pitbull cinsi köpek salınan polis, Türkiye gündemine oturdu.

Son günlerde başıboş sokak köpeklerinin yanı sıra sahipli köpekler de dehşet saçmaya başladı.

Bu kez olay bir polis memurunun başına geldi.

Köpekleri polisin üzerine saldı

K.A. isimli bir polis, pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. ile tartışma yaşadı.

Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle şüpheliler, köpekleri polis memurunun üzerine saldırttı.

Hayatını kaybetti

Bunun üzerine polis K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak iddiasıyla birkaç el ateş etti.

Kurşunlardan birinin isabet ettiği Poyraz Gelener, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis memuru tutuklandı

Bunun üzerine şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Çeneme yumruk attı"

Şüpheli polis memuru K.A.’nın, nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Aykırı.com'un haberine göre; polis memuru K.A., "Aksaray tramvay durağında indim. Sivil kıyafetli ve yaya olarak yürüyerek İDO'nun 200-300 metre ilerisine kadar yürüdüm, sonra dar bir kaldırımdan geçtiğim esnada karşıdan maktül ve yanında olan iki şahsı gördüm. Yanlarında 2 adet ağızlarında ağızlık bulunmayan pitbull cinsi köpek vardı, köpeklerden birinin tasması yoktu, beni küçükken köpek ısırdığı için köpeklerden korkarım. Yürüdüğüm esnada köpeklerden uzak durmaya çalıştığım sırada içlerinden bir tanesinin omzuna çarptım, omzuna çarptığım kişi bana 'Hayırdır lan önüne baksana' tarzında cümle kullandı. Ben de 'Polis memuruyum işime gidiyorum' dedim. Akabinde maktul olan şahıs, köpeğin tasmasını B. A. isimli şahsa verdi ve 'Bu g*tün derdi ne' dedi ve bana döndü çeneme yumruk attı saldırmak için bana sarıldı, sarılmasıyla yere düştüm.

"Elimle kendimi korumak için yüzümü kapatarak köpeklere ateş ettim"

Maktul köpekleri üzerime kışkırttı. Maktulun elinde sapı metal şeklinde 10 cm boylarında bıçağı da görünce ayağa kalktım, belimdeki silahı çıkartıp mermiyi sürgüye verdim havaya 4 el ateş ettim. Köpekler saldırmaya devam edince elimle kendimi korumak için yüzümü kapatarak köpeklere ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum, daha sonra elimi yüzümden çektiğimde maktulun yerde yattığını gördüm. Yanındaki iki şahıs da karşıdan geliyordu. Ben de hemen 112'yi aradım polis memuru olduğumu söyledim, olay yerini tarif ettim." dedi.