Yalnız yaşayan bir kadın tarafından evde beslenen pitbull cinsi köpeklerin, dışarı ağızlıksız ve tasmasız bırakılması mahalleliyi çileden çıkardı.

Pitbull cinsi köpek can yakmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde tek başına yaşayan bir kadın, evinde iki pitbull cinsi köpeği besliyor.

Apartman sakinleri ve mahallelinin şikayetçi olduğu tehlikeli ırka sahip olan köpekler, gündüz vakti tasmasız va ağızlıksız dışarı çıkarılıyor.

Vatandaşlar çileden çıktı

Hemen hemen her gün sokak kedilerini öldürdüğü iddia edilen köpekler, vatandaşları çileden çıkardı.

Mahalleli, sıkça kadını uyarsalar da bir türlü sonuç alamadıklarını öne sürerek polis ve belediye çalışanlarına ihbarda bulundu.

Fatih’te sokağa tedbirsiz bırakılan pitbull cinsi köpeğin kediyi öldürme anı kamerada VİDEO

Kedinin öldürülme anı kamerada

Ekiplerden de cevap alamayan mahalle sakinleri duruma isyan etti.

Köpeklerin iki gün öncede 8 yavrusu olan bir anne kediyi öldürdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8 tane yavru kedimizin annesini öldürdü"

Kedilerin bakımı ile ilgilenen iki gün önce de anne kedinin öldürüldüğünü belirten Sedat Kılınç, “Bir tane komşumuz var hemen bu yan binada. İki tane de pitbull köpeği var. Gece gidiyor bir yerlere nereye gittiğini bilmiyoruz. Sabah iki tane pitbullunu tasma takmadan, ağızlık takmadan sokağa salıyor. 2-3 ay içinde yaklaşık 20 -25 tane kedi öldü. En son dün sabah saatlerinde, bizim 8 tane yavru kedimizin annesini öldürdü. Biz de polisi çağırıyoruz. Polis diyor ki ‘belediyeyi çağırın’ belediye haber veriyoruz, polisi çağırın. Polis gelip ‘ben köpeği nezarete mi atayım’ diyor? Yani hiç kimse ilgilenmiyor şu an bu durumla.” dedi.

"2 ay önce 4 tane kedi öldürdü"

Köpeklerin daha önce de kedi öldürdüğünü söyleyen Kılınç, “Ben kadını 2 ay önce gördüm burada 4 tane kedi öldürdü köpekleri. Dedim ki ‘senin köpeklerin kedileri boğuyor, köpekleri dışarı çıkarma’. Tamam, o da can hava alması gerekiyor ama tasmasını tak, ağızlığını tak. ‘Tamam abi, bir daha olmaz’ dedi. Özellikle o gün ‘bir daha yapma’ dedim. ‘Yapmam dedin, sen sarhoş kafa ile geliyorsun yine çıkarıyorsun’ dedim, buna bir çözüm bul’ dedim. Ama aynı şekilde devam ediyor.” şeklinde konuştu.

"Gelip alıp barınağa götürsünler"

Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen Kılınç, “Ben ilgileniyorum bu sokaktaki kedilerle imkanım el verdiği kadarıyla. Dönerciyim ateşin önünde 12- 13 saat çalışıyorum. Orada kazandığımı bir kısmı ile kedilere mama alıp ilgileniyorum. Tasmasız, ağızlıksız sokağa salması olmaz. Ona bir çözüm bulsunlar. Bizim isteğimiz gelip alıp barınağa götürsünler. Kadın ilgilenmiyor.” diye konuştu.

"Köpekler salık kaldığında insanlar dışarı çıkamıyor"

İHA'nın aktarımına göre; köpeklerden tüm apartmanın rahatsız olduğunu söyleyen Murat Aydın, “Pitbullar bütün gün evde kapalı kalmakta. Pitbullar, kapı açıldığı zaman dışarıya koşarak gelip burada görmüş olduğunuz 20 - 25 kediyi parçaladı. Biz bu durumun daha çok çocuklara zarar vereceğini düşünerek belediyeyi, karakolu arayarak yardım istedik. Karakoldaki arkadaşlarımız bizlere köpeklerin kimliği olduğu için işlem yapamayacaklarını söylediler. Apartmanın içinde köpekler salık kaldığında insanlar dışarı çıkamıyorlar. Bunu apartmanın içinde yaşayan herkes söylüyor.” ifadelerini kullandı.