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- Fatih'te Suriyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Fatih'te Suriyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucuyu tespit eden polis ekipleri, yüksek miktarda uyuşturucu bulunduran Suriyeli torbacıyı yakalayarak tutukladı.
- DHA
- 08.04.2022 - 13:30
- Güncelleme : 08.04.2022 - 14:27
Megakentte güvenlik güçleri, uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Ekipler, Fatih Karagümrük Mahallesi'nde Suriye uyruklu O.M'nin uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi aldı.
5 Nisan Salı günü harekete geçen ekipler, O.M'yi aynı gün saat 22.45 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde durdurdu.
Yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı
Şüphelinin yanında bulunan poşette arama gerçekleştiren ekipler, meyve suyu kutusuna gizlenmiş halde 199 gram kubar ele geçirilirken, O.M'nin evinde yapılan aramalarda, 113,9 gram kubar, 204,5 gram metamfetamin, 19,30 gram Afgan macunu, 4 gram kokain, bin 866 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi
Tutuklandı
Gözaltına alınan O.M., polis merkezindeki işlemlerini ardından sevk edildi. Şüpheli, tutuklandı.