Gece saatlerinde yolda yürüyen bir vatandaş ile 4 taksici arasında tartışma yaşandı. Giderek büyüyen ve kavgaya dönüşen olayın ardından şahıs, taksiciler tarafından darbedildi. O anlar kamerada.

İstanbul Fatih'te gece yarısı kovalamaca yaşandı.

Evine gitmek için yolda yürüyen bir kişi, iddiaya göre karşılaştığı taksicilerle sözlü olarak tartışmaya başladı.

Henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 taksici kaçan adamı kovaladı

Fiziksel saldırıya dönen olayın ardından taksicilerden kaçmak isteyen şahıs, süratle koşmaya başladı.

Ardından 4 taksici, kaçan kişiyi pes etmeden yakalamaya çalıştı.

Darbettiler

Uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan adam, saldırganlar tarafından öldüresiye darbedildi.

Sesleri duyan mahalleli olay yerine gelerek tarafları sakinleştirdi.

Fatih’te taksiciler kovaladıkları adamı öldüresiye dövdü VİDEO



Vatandaşlar yaralı adamın başına su döktü

Aldığı ağır darbelerle yaralanan adam, park halindeki bir otomobilin yanında yere yığıldı.

Yaralı adama müdahale eden vatandaşlar, başına su dökerek sakinleştirmeye çalıştı.

Tedavi altına alındı

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansa bindirilen adam, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde bir kişi, “Taksici parasını almış mı?” diye soruyor. Elinde bıçak olan bir kişi ise “Bu emanet kimin?” diye soruyor. Vatandaşlardan biri “Adam ölür.” deyince diğer bir kişi de “Gebersin, taksiciyi tek buluyor, gasbetmeye çalışıyor.” diye cevap veriyor.