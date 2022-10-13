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    Fatih'te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

    Fatih'te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

    Pazartekke durağında otobüs şoförüne soru soran yolcu dehşeti yaşadı. Öfkelenerek yolcuyu yumruklayan şoför, toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.
    • 13.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:17
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    İstanbul'da bir İETT şoförü vahşeti daha yaşandı.

    Fatih'in Pazartekke durağında otobüse binen bir yolcu, şoföre soru sorunca akılalmaz bir olayla karşılaştı.

    "Görmüyor musun? Orada yazıyor"

    Şoföre otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcu, "Görmüyor musun? Orada yazıyor" yanıtını aldı.

    Aldığı tepki karşısında telefonuna sarılan yolcu o anları kayıt altına almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü.

    Yolcuyu yumrukladı

    Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Bir diğer yandan, doktor olduğu öğrenilen yolcunun yediği yumruklar sonrası hastaneden darp raporu alarak, sürücüden şikayetçi olduğu aktarıldı.

    Fatih'te İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu VİDEO

    Şoförün sertifikası iptal edildi

    Olaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.

    İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

    Fatih te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi #1

    Fatih te yolcuya saldıran İETT şoförünün sertifikası iptal edildi #2


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