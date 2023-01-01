Fatih'teki kırtasiye sorumlusu, kız çocuğunu taciz etti

Kırtasiyeci, dükkana giren 14 yaşındaki kız çocuğunu sarılıp öperek taciz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan tacizcinin o anı kameraya yansıdı.

Fatih'te 28 Aralık günü korkunç bir taciz olayı yaşandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi.

Genç kız, içeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.

Kız çocuğunu dakikalarca öptü

Kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle taciz etmeye başladı.

Tacizi 45 dakika sürdü

Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

Ailesine şikayet etti

Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tacizini itiraf etti

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



