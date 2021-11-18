Otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği araçta yaralanan doktor, görevlilerden şikayetçi oldu. Aracın lastiği bacağının üzerinden geçen doktorun karnı yırtıldı.

23 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında İstanbul Fatih'teki Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde özel bir işletmeye ait otoparkta, işletmeci hatası yapıldı.

Asistan doktorluk yapan 31 yaşındaki Selen Dehmen, annesine misafirliğe geldiğinde otomobilini otoparka bıraktı.

Selen Dehmen, 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi.

EL FRENİ ÇEKİLMEDİĞİ İÇİN EZİLDİ

Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı. Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Kadın, henüz otomobile bineyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI

Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehmen, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in, otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih'teki otoparkçı hatasında, sürücünün karnı yırtıldı VİDEO



"ARACA BACAĞIMI ATTIĞIMDA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYDI VE BEN DÜŞTÜM KAFAMI VURDUM"

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım’ dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum." dedi.

"ÇOK UCUZ ATLATTIM ANCAK HEM KIZIMDA HEM BENDE PSİKOLOJİK ETKİLER BIRAKTI"

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın." şeklinde konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Sehmen, kızı ile birlikte bir süre kaldırımda bekliyor. Otomobilin getirilmesiyle Sehmen, şoför koltuğuna yöneliyor. Otomobil, bir anda geri doğru harekete geçiyor. Olanlar karşısında küçük kızın otoparka doğru koştuğu görülüyor.





























