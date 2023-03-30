Fatma Girik'in annesi toprağa verildi

DHA
24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı.
Girik'in annesi koronadan öldü
Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav da koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden 28 Mart'ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ukav için Torba Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Bodrum'da toprağa verildi
Cenaze namazına Ukav'ın yakınları ve komşuları katıldı. Namazın ardından Ukav'ın cenazesi Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.