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Fazla yolcu alan Ro-Ro gemisi, Marmara Adası'nda bekletiliyor

Fazla yolcu alan Ro-Ro gemisi, Marmara Adası'nda bekletiliyor Avşa ve Marmara adalarından Tekirdağ'a doğru yola çıkan Ro-Ro gemisi kapasitesini aştığı için ikinci durağında bekletilmeye başladı. Marmara Adası ile Tekirdağ arasındaki açık denizin tehlikeli olmasından endişe eden yetkililer çözüm arıyor.