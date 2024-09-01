Fazla yolcu alan Ro-Ro gemisi, Marmara Adası'nda bekletiliyor

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisinin, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmedi.
Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen "Yavuz Naz" isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi.
GEMİ MARMARA ADASI'NDA BEKLETİLİYOR
Saat 15.00'ten bu yana Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto ediyor.
KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE YOLCU ALDIĞI İÇİN HAREKETİNE İZİN VERİLMİYOR
Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi.
YETKİLİLER SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ARALARINDA GÖRÜŞÜYOR
Gemi bekletilirken, liman başkanı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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