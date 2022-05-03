Fenerbahçeli Berisha'ya, sevgiliye darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı verildi

Gelecek ay için evlilik planlayan futbolcuya, kız arkadaşını darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddiasıyla uzaklaştırma kararı verildi. Karara uyulmadığı takdirde ise 30 gün hapisle cezalandırılacak

Fenerbahçeli futbolcu Mergin Berisha, Ümraniye'deki rezidansta birlikte yaşadığı sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu.

Önümüzdeki ay evlilik planlanıyordu

Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

Sevgilisine şiddet uygulayıp rezidanstan kovdu

Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürülürken, eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede belirtildi.

Sevgilisi için "siteye almayın" talimatı verdi

Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı.

Tehdit ve yağma suçundan da şikayetçi olundu

DHA'nın aktarımına göre, dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi. Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı.

Karar çıktı: 2 ay rahatsız etmeyecek

Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi. Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Futbolcu, karar uymazsa 30 güne kadar hapisle ceza alacak

Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi. Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.