Sosyal medyada yayınladığı müzik performansı videoları ile dikkat çeken 12 yaşındaki Fevzi Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine diyetisyene gitmeye başladı.

Samsun’da ikamet eden ve sosyal medyada org eşliğinde kendine özgü yorumuyla söylediği şarkıları video çekerek paylaşan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, milyonlarca kez izlendi.

Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katıldı. Buluşmada org çalıp şarkı söyleyen Türker, performansı sırasında "Seninle mezara kadar başkanım.", "Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara." sözlerini kaydetti.

Alkışlarla sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti.

Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kilo vermelisin.” tavsiyesinde bulunması üzerine Türker, diyetisyene başvurdu.

“Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı”

DHA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum.”

Fenomen Fevzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile diyete başladı VİDEO











“Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz”

Baba Hakan Türker de "Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzi'nin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. 'Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git' dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzi'nin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Anne Tuğba Türker ise, "Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevzi'ye ve bana 'Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor' dedi. Biz de Fevzi'yi diyetisyene götürdük." dedi.