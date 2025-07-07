Ferdi Zeyrek'in aile üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü, evinin bahçesinde bulunan havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, 2 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Hala bu kaybı acısını yaşayan Zeyrek Ailesi, Ferdi Zeyrek üzerinden prim yapmaya çalışan duyarsız şahısların hedefi oldu.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇTILAR

Şahıslar, Başkan Zeyrek'in ailesi adına sosyal medya hesapları açmaya başladı.

Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan aile, bir yandan da adların açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla mücadele etmek durumunda kaldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Babasının vefatı sonrası adına sosyal medya hesapları açıldığını ve bu durumla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, bu hesaplara itibar edilmemesini istedi.

Nehir Zeyrek, "Babamın vefatından sonra adıma açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Onunla ilgili ifade verdik. Benim resmi sosyal medya hesabım dışındaki sosyal medya hesaplarının ve paylaşımların dikkate alınmamasını istiyorum." dedi.

İFADE VERDİLER

Sahte sosyal medya hesaplarıyla alakalı hukuki süreci sürdüreceklerini söyleyen ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatından sonra ailenin mahrem görüntülerini içeren, kendilerinin bilgileri haricinde açılan sosyal medya hesaplarının kapatılması amacıyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Bugün de bu konuyla ilgili ifade vermeye geldik. Bizim herkesten ricamız Nehir Zeyrek'in şahsi hesabı haricinde hiçbir sosyal medya hesabına itibar etmemelerini ve tüm bu süreçte hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.