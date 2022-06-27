Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden hala haber yok

İtalya'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan tır şoföründen 130 gündür haber alınamadı. Aile merak içerisinde oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta, Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı.

237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

9 yıllık tır şoförü ortada yok

Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık tır şoförü Mehmet Çakır'dan (42) haber alınamadı.

1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi.

Yangın başlamadan önce arkadaşı gördü

Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı.

Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra tıra gittiği, yangın başlayınca da arkadaşı tarafından gemide arandığı ancak bulanamadığı öğrenildi.

130 gün geçti

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 130 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı.

DHA’ya konuşan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür “Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz. 130 gün oldu bir haber alamadık.” dedi.

DNA testi örneği vermişti

Öte yandan abla Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi örneği vermiş ancak bundan da bir sonuç alınamamıştı.