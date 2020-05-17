Fethiye'de gezi teknesi yandı

Tadilat için tersanede bulunan teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede, tadilat amacıyla bulunan Osman K.'ye ait ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Tekneden yükselen dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması kontrol altına alınan yangında tekne kullanılamaz hale geldi.