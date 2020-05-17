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Fethiye'de gezi teknesi yandı
Tadilat için tersanede bulunan teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- AA
- 17.05.2020 - 08:34
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede, tadilat amacıyla bulunan Osman K.'ye ait ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ
Tekneden yükselen dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması kontrol altına alınan yangında tekne kullanılamaz hale geldi.