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    Fethiye'de gezi teknesi yandı

    Tadilat için tersanede bulunan teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 08:34
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    Fethiye'de gezi teknesi yandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede, tadilat amacıyla bulunan Osman K.'ye ait  ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    3 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

    Tekneden yükselen dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması kontrol altına alınan yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

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