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- Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu denize düştü
Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu denize düştü
Ağır yaralanan pilot, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- AA
- 22.07.2020 - 17:42
- Güncelleme : 22.07.2020 - 17:42
Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Arif Şahin, akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.
Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, botla yaralıya ulaştı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralı Şahin, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.