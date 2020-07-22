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    Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu denize düştü

    Ağır yaralanan pilot, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 22.07.2020 - 17:42
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 17:42
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    Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu denize düştü

    Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Arif Şahin, akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.

    Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, botla yaralıya ulaştı.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralı Şahin, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Fethiye’de yamaç paraşütü pilotu denize düştü #1

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