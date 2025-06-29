FETÖ operasyonunda üç polise tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 POLİS TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 polis memuru çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 ilçede belirlenen adreslere 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalanmıştı.