FETÖ şüphelisi eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı
İHA

Eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında 2017 yılında yakalama kararı çıkarıldı.

Hastaneye gelince yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan Hoşcoşkun, yakayı tedavi amaçlı gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü’nde ele verdi.

Hastaneye gelen ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi eski rektör yakalandı
Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun

Polisler, refakat edecek

Hoşcoşkun’un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenildi.

Eski rektöre tedavisi süresince de polis ekipleri refakat edecek.

Hoşcoşkun’un daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.