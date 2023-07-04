FETÖ şüphelisi eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı

İHA
Eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında 2017 yılında yakalama kararı çıkarıldı.
Hastaneye gelince yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan Hoşcoşkun, yakayı tedavi amaçlı gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü’nde ele verdi.
Hastaneye gelen polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, gözaltına alındı.
Polisler, refakat edecek
Hoşcoşkun’un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenildi.
Eski rektöre tedavisi süresince de polis ekipleri refakat edecek.
Hoşcoşkun’un daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.