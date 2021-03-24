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    FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı

    Evlerinde gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile öğretmen eşi tutuklandı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:26
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    FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı

    Ankara’nın Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü Murat B. ile eşi eski fen bilgisi öğretmeni Çiğdem B.'nin, Güzelyaka Mahallesi 562. Sokak'taki bir binada kaldıklarını tespit etti.

    Adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan ekipler, bir süre sonra evlerine gelen çifti gözaltına aldı.

    İKİSİ DE TUTUKLANDI

    Genel Bilgi Toplaması (GBT) kontrolünde Murat ve Çiğdem B.'nin, FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Murat ve Çiğdem B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü ile eşi Ankara da yakalandı #1

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI

    Murat B.'nin, ihraç edildiği 2016'da Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

    Eşiyle aynı dönemde ihraç edilen Çiğdem B.'nin hakkında ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

    FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü ile eşi Ankara da yakalandı #2

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