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    FETÖ mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı

    FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 14:03
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    FETÖ mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı

    2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları sürüyor.

    Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    Darbenin ardından yurt dışına kaçtı

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

    ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

    Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

    FETÖ mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı #1


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