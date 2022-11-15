Petrol
92.66
-0.52%
Euro
19.4268
1.07%
Dolar
18.6096
0.03%
Altın
1.067
0.67%
Borsa
4649
1.72%
Bitcoin
322.484
0.99%
BTXN Coin
7.47
10.83%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

    “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan Azerbaycan'da MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 15.11.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı

    15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları sürüyor.

    Azerbaycan'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi

    Başarılı bir operasyonu daha geride bırakan MİT, FETÖ/PDY'li Uğur Demirok'u Azerbaycan'da yakaladı.

    Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, gerçekleştirilen operasyonun ardından Türkiye'ye getirildi.

    Darbenin ardından yurt dışına kaçtı

    FETÖ/PDY'nin emniyet ve TSK mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok'un, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

    FETÖ/PDY li Uğur Demirok tutuklandı #1

    Tutuklandı

    3 gün önce Türkiye'ye getirilen Demirok’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen ve burada ifadesi alınan Demirok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    Belçikalılar kendilerine liderlik yapacak birisini istiyor
    Avrupa

    Belçikalılar kendilerine liderlik yapacak birisini istiyor

    MASAK, FTX.com platformunu incelemeye aldı
    Ekonomi

    MASAK, FTX.com platformunu incelemeye aldı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir