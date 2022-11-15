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- FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı
FETÖ/PDY'li Uğur Demirok tutuklandı
- 15.11.2022 - 15:45
- Güncelleme : 15.11.2022 - 16:02
15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları sürüyor.
Azerbaycan'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Başarılı bir operasyonu daha geride bırakan MİT, FETÖ/PDY'li Uğur Demirok'u Azerbaycan'da yakaladı.
Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, gerçekleştirilen operasyonun ardından Türkiye'ye getirildi.
Darbenin ardından yurt dışına kaçtı
FETÖ/PDY'nin emniyet ve TSK mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok'un, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.
Tutuklandı
3 gün önce Türkiye'ye getirilen Demirok’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen ve burada ifadesi alınan Demirok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.