Filyos Limanı şantiyesinden 1 ton demir çalan şahıs yakalandı

Şantiyeden yaklaşık 1 ton işlenmiş demir çalan Sercan G., cezaevine gönderildi. Şahıs, demirleri bin lira karşılığında sattığını söyledi.

Zonguldak’ta Filyos Limanı şantiyesinde, yaklaşık 1 ton işlenmiş demir çalındı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çaycuma Saltukova Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri, şantiyede inceleme başlattı.

Yapılan geniş çaplı çalışmaların ardından, şüpheli olduğu belirlenen Sercan G., (27) ekipler tarafından gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sercan G., ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemleri tamamlanan şüpheli, Çaycuma Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Sercan G., cezaevine gönderildi.

“O DEMİRLERİ HURDA ZANNETTİM”

Sercan G., ifadesinde dere kenarında gördüğü demirleri hurda zannettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biraz alkollüydüm, dereye yakın bir yerde durdum ve yol kenarında demirleri gördüm. Ben o demirleri hurda zannettim ve babama ait araca koyarak hurdacıya götürdüm ve bin lira karşılılığında sattım. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım.”